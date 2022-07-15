https://news.day.az/world/1479266.html Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Пятнадцать из тридцати государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщила в Twitter глава шведского МИД Анн Линде.
"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам) за ратификацию", - написала политик.
29 июня на саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.
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