Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Пятнадцать из тридцати государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщила в Twitter глава шведского МИД Анн Линде.

"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам) за ратификацию", - написала политик.

29 июня на саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.