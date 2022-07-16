В Китае поймать вора помог убитый им на месте преступления комар

Китайские полицейские поймали вора благодаря убитому преступником комару, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В городе Фучжоу полицейские приехали в квартиру, в которой произошло ограбление, и обнаружили на стене раздавленного комара и капли крови. Офицеры взяли образцы на экспертизу ДНК, после которой выяснилось, что кровь принадлежит уже судимому за кражу со взломом мужчине. Преступника арестовали.