В Португалии потерпел крушение пожарный самолет

Пожарный самолет, принимавший участие в тушении природных пожаров в Португалии, потерпел крушение. Об этом, какпередает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на Управление гражданской обороны.

По его информации, пилот воздушного судна погиб.

В республике продолжаются многочисленные лесные пожары. Как отмечал ранее министр внутренней администрации Португалии Жузе Луиш Карнейру, в 70% случаев они начинались из-за неосторожного обращения с огнем. Другой причиной стала экстремальная жара. За неделю в результате природных пожаров в стране пострадали по меньшей мере 187 человек.

Температурный рекорд для июля, который составил 47 градусов Цельсия, был зафиксирован на севере материковой части Португалии. В пятницу испанский Институт здоровья Карлоса III констатировал, что из-за экстремальной жары в королевстве 10 и 11 июля умерли 43 человека.