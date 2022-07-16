В Венгрии пересыхают озёра

По Венгрии жара и засуха последних месяцев нанесли тяжёлый удар. За несколько недель пересохли сразу два сравнительно крупных озера, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Векери когда-то было одной из достопримечательностей Дебрецена. Но из-за засухи тут осталась только узкая полоска грязной воды. В прошлом месяце в регионе выпало осадков на 50 мм меньше месячной нормы.

Ласло Сабо приезжал сюда отдыхать почти каждый год с самого детства, и сегодня не может скрыть потрясения.

"Я просто в ужасе. Здесь всегда была такая чистая вода. А теперь всё пересохло".

Даже крупные венгерские озёра оказываются под угрозой, их уровень быстро падает. Власти пытаются спасти ситуацию, перенаправляя воду из крупных рек.

На юго-западе страны озеро Бичерди когда-то кишело рыбой. Теперь вся она ровным слоем покрывает высохшее дно. В заброшенном рыбацком клубе можно разглядеть трофеи, которые тут можно было добыть совсем недавно.

Засуха нанесла тяжёлый удар и по сельскому хозяйству. В этом году засохло около 300 000 гектаров кукурузы и 200 000 гектаров подсолнечника. На востоке страны урожай ячменя упал в два раза.

Тамаш Петёхази, председатель Национальной ассоциации производителей зерна: "После каждой операции мы уплотняем верхний слой почвы, чтобы предотвратить испарение небольшого количества воды. К сожалению, в этом году испаряться было нечему, резерва не было. Зимой почва не смогла наполниться водой, как обычно".

Урожай оказался потерян в самое неподходящее время. Цены на зерно и так взлетели из-за войны, а засуха лишь усугубляет ситуацию. Финансовые потери венгерского агросектора уже оценивают в один миллиард евро.