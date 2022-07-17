Ветеринары делали искусственное дыхание для спасения матери-слонихи

В Таиланде слоненок во время сильного дождя упал в дренажную яму. Его мать в панике не подпускала спасателей к детенышу и настолько переживала, что ее пришлось на время усыпить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за перенесенного стресса слониха долго не приходила в себя, чтобы привести ее в чувства, огромному млекопитающему ветеринары делали массаж сердца, прыгая у него на груди.

В это время слоненок не находил себе места от беспокойства, и к этому моменту ему удалось выбраться из ямы.

К счастью, закончилось все хорошо. Едва придя в себя, мама немедленно увела свое сокровище в джунгли.