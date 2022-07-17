В Китае комар помог найти грабителя

В Китае убитый на месте преступления комар помог полицейским найти грабителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных СМИ, полицейские приехали в квартиру, в которой произошло ограбление. Осмотрев место преступления, офицеры увидели на стене раздавленного комара и небольшие следы крови. Позже образцы были доставлены в лабораторию, где специалисты провели анализ ДНК.

Тесты показали, что кровь принадлежит мужчине по фамилии Чаи. Он уже был знаком полицейским, так как ранее имел проблемы с законом. Через 19 дней после ограбления подозреваемый был доставлен в участок на допрос. После беседы со следователями подозреваемый признал свою вину в краже со взломом, а также в трех других преступлениях.

На данный момент Чаи находится под стражей и ждет приговора суда.