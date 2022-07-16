https://news.day.az/world/1479376.html Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве
Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве
В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, сообщает саудовское госагентство SPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что соглашения заключены в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения
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