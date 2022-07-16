Переход Хорватии на евро - акт приобщения к сильной семье

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Давненько Евросоюз не был в таком праздничном настроении, как на этой неделе. Большое спасибо, Хорватия! Страна введёт в обращение евро 1 января 2023 года, после того как институты ЕС устранят последние юридические препятствия для перехода Хорватии на единую валюту, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Адриатическая страна выполняет необходимые для этого требования по таким вопросам, как инфляция и государственный долг. Переход Хорватии на евро даст ей экономические выгоды от установления более глубоких финансовых связей с другими членами валютного блока, а также с Европейским центральным банком.

Европа празднует введение в Хорватии общей валюты

Кристин Лагард, председатель ЕЦБ со штаб-квартирой во Франкфурте, приветствовала хорватское членство как признак силы всей еврозоны:

"Поздравляю. Пора праздновать. Присоединение к еврозоне 20-го члена приходится на 20-летие выпуска первых евромонет и евробанкнот. Это также акт приобщения. Переход от 19 к 20 не только символичен в цифрах, он также означает, что вместе мы сильнее, и что зона евро и денежная единица евро сами по себе выступают в качестве общего знаменателя, в качестве щита. Объединившись, мы сильнее".

Но включение Хорватии в ядро ​​Европейского союза происходит в сложный экономический момент. Картина роста безрадостна, инфляция продолжает расти, а война в Украине создала невиданную десятилетиями политическую и экономическую нестабильность в Европе.

Опасения, что Москва перекроет газ в Европу, подтолкнули евро к паритету с долларом - это поднимет относительную цену на нефть, которая торгуется в долларах, ещё больше подстегнув инфляцию.

Еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони элегантно сформулировал предупреждение.

"Что может изменить ситуацию, в которой мы находимся, и поставить нас в более сложную экономическую ситуацию, так это сокращение поставок и реальная нехватка поставок. Это может изменить картину, которая на данный момент отражает очень ограниченный, сокращенный замедленный, но рост. В данный момент мы не находимся в отрицательной зоне".