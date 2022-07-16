США выделят миллиард долларов Ближнему Востоку и Африке

Президент США Джо Байден выделил на обеспечение продовольственной безопасности стран Ближнего Востока и Африки один миллиард долларов и готовится публично объявить об этом в субботу, 16 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя американской администрации, передает Day.Az.

По его словам, свое заявление политик сделает на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). В нем примут участие шесть государств Персидского залива, а также Египет, Иордания и Ирак.

Байден с 13 по 16 июля совершает свое первое турне в качестве президента США на Ближний Восток.