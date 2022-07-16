В России выявили максимальное число случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 4698 случаев заражения COVID-19 - это максимальное число заражений с 26 мая. Об этом в субботу, 16 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 457 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 241. Третий день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тысячи, тем самым вернувшись к показателям начала июня.

Выздоровели за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 485 632 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 835 умерших и 17 906 326 выздоровевших.