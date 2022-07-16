Пьяный водитель без прав поджег сотрудника ГИБДД в Башкирии

Пьяный мужчина из Башкортостана поджег свою машину, а заодно и инспектора ГИБДД. Об этом 16 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Два стража порядка остановили легковой автомобиль. Во время проверки они выяснили, что водитель ездил без прав. Также по мужчине было заметно, что он выпил перед тем, как сесть за руль.

Медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался. И пока сотрудники ГИБДД составляли протокол, водитель вытащил из багажника канистру с бензином и облил свою машину.

Стражи порядка отобрали емкость, но горючее попало на одежду одного инспектора. Мужчина же взял зажигалку и поджег свою машину. Огонь перекинулся на сотрудника ГИБДД.

"Полицейские предприняли попытку предотвратить потенциально опасные действия злоумышленника. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин находящейся в руке зажигалкой", - сообщила Волк.

В результате, правоохранитель получил серьезные ожоги. Его увезли в местную больницу.

Пиромана же задержали. На него завели уголовное дело за посягательство на жизнь инспектора.