В Турции намерены реализовать первую в мире программу "зеленого туризма"

Турция планирует запустить в 2023 году первую в мире национальную программу зеленого или экологического туризма. Она будет состоять из нескольких этапов и рассчитана до 2030 года, сообщает в субботу газета Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Программа будет реализована в рамках соглашения о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC) и предусматривать внедрение в местной индустрии туризма глобальных практик устойчивого развития и снижение загрязнения окружающей среды на основе Парижского соглашения по климату.

Вслед за внедрением в отелях Турции в период пандемии сертификатов "безопасный туризм", подтверждающих соблюдение ими необходимых мер обеспечения безопасного и здорового отдыха туристов, Минтуризма страны начал подготовку по запуску программы "зеленого туризма". Она также будет предусматривать получение отелями соответствующих сертификатов, пишет Milliyet.

По информации издания, приступить к реализации программы планируется в январе 2023 года. На первом этапе будут выработаны критерии национальной программы, проведено обучение компаний, которые займутся контролем ее выполнения. В феврале ожидается включение в проект участников индустрии туризма, готовых принять в нем участие. На втором этапе, или к 2025 году планируется поэтапное внедрение системы сертификации, а к 2030 году выполнение всех международных стандартов устойчивого туризма и Парижского соглашения по климату, которое Турция подписала в прошлом году.

Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая в интервью Milliyet обратил внимание на важность снижения выбросов в атмосферу в рамках реализации программы. Этому, по его словам, будет способствовать распространение практики средних и коротких перелетов авиакомпаниями вместо многочасовых. "По данным Всемирной туристской организации, выбросы углекислого газа на пассажира при длинных перелетах выше в шесть раз в сравнении с короткими. Турция входит в список стран, куда можно добраться за 3-4 часа, и в этом ее преимущество", - сказал глава союза.

Он добавил, что 87% турагентств, занимающихся международными поездками, хотят реализовать свои программы в рамках устойчивого туризма. "Две трети туристов предпочитают отдых на объектах, где уделяется внимание защите окружающей среды", - сказал Баглыкая.