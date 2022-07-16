Страны G20 согласились начать работу по продовольственной безопасности

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что члены "Большой двадцатки" (G20) достигли согласия по многим вопросам, несмотря на то, что они не могут представить совместное заявление по итогам встречи глав минфинов и центробанков из-за споров относительно специальной военной операции России в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Йеллен, представители стран G20 приняли решение активизировать работу по продовольственной безопасности, настроить работу по обеспечению свободной торговли в сельскохозяйственной сфере, также они намерены избегать экспортных ограничений.