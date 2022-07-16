В Японии суточный прирост случаев заражения коронавирусом обновил максимум

Суточный прирост числа случаев выявления ковида в Японии, которая преодолевает седьмую волну коронавируса, обновил в субботу абсолютный максимум с начала пандемии. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных данных префектур и публикаций статистики в местных СМИ, передает Day.Az.

По состоянию дел на 17:55 по местному времени (10:55 по бакинскому), общий прирост случаев ковида за последние сутки превысил 107 тыс. Таким образом, обновлен абсолютный максимум, который, по данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, был зафиксирован 1 февраля на уровне 104 484 случая. Итоговые показатели за последние сутки, как ожидается, будут еще выше, поскольку пока нет сведений о количестве случаев заражения еще в одной префектуре.

Япония в последнюю неделю столкнулась с резким ускорением темпа распространения коронавируса. Власти полагают, что в стране началась седьмая волна инфекции, и призывают людей активнее проходить бустерную вакцинацию. Несмотря на это, как заявил в четверг премьер-министр Фумио Кисида, не планируется вводить новые ограничения.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 10 млн человек, около 31,5 тыс. умерли.