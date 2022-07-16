Центробанк Чили выделит до 25 млрд долларов на поддержание курса песо

Центральный банк Чили объявил программу валютных интервенций и предоставления ликвидности на сумму до 25 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель этой меры - поддержать курс чилийского песо, который на этой неделе впервые преодолел отметку в 1 000 песо за доллар. Глобальный кризис вызвал обвал цен на медь, экспорт которой является основным источником притока иностранной валюты в Чили, а также политическую неопределенность в южноамериканской стране на фоне процесса принятия новой конституции.

План ЦБ Чили будет введен в действие 18 июля и продлится до сентября, но само его анонсирование уже произвело эффект - песо восстановил часть стоимости. В эту пятницу курс доллара к чилийской национальной валюты находилась на уровне 977 песо, что на 70 меньше, чем днем ранее.

Инициатива ЦБ предусматривает продажу долларов на сумму до 10 миллиардов, к которой будет добавлена аналогичная цифра в инструментах валютного хеджирования. Остальные 5 миллиардов долларов пойдут на превентивное предложение иностранной валюты.

Чили является одной из самых открытых экономик в мире и ощущает на себе последствия глобального кризиса. Экономике страны грозит рецессия к 2023 году и рост инфляции на 12,5 проц., до самого высокого уровня с июня 1994 года. 6 июля чилийский песо потерял 3,98 проц. своей стоимости по отношению к доллару, это самое большое падение за последние 13 лет.