В США рассказали о донных ядерных ракетах

Военно-воздушные силы (ВВС) США изучали возможность создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования и запускаемого из подземных туннелей ядерного оружия. Об этом рассказывает американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на отчет Федерации американских ученых, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первом случае МБР "помещается в водонепроницаемую капсулу, закрепленную на дне глубокого озера". "Как только отдается команда на пуск, капсула высвобождается и устремляется к поверхности, после чего запускается двигатель ракеты, и она идет вверх", - говорится в публикации.

Во втором случае предполагалось построить сеть подземных туннелей с железнодорожными путями. "Ракеты должны перемещаться по рельсовой системе на пусковых установках и, в случае атаки, пробиваться сквозь землю наверх", - пишет издание.

В Popular Mechanics отмечают, что от подобных идей отказались из-за финансовых, технологических и экологических сложностей их реализации. Издание пишет, что создаваемая в США МБР LGM-35A Sentinel наземного базирования будет запускаться из тех же установок, что и LGM-30G Minuteman III.