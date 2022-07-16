В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра

Во время первых дебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании все участники отказались считать бывшего главу правительства Бориса Джонсона честным. Об этом консенсусе среди претендентов пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гонка за лидерство среди членов Консервативной партии вылилась в набор колкостей и взаимных обвинений после того, как на первых публичных дебатах развернулись споры о налогах и политике идентичности, однако ни один из пяти кандидатов не захотел назвать Бориса Джонсона честным", - рассказал политический корреспондент газеты Питер Уокер.

Так, бывшая замминистра по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Бейднок в ответ на вопрос о том, можно ли считать Джонсона честным, сказала: "Иногда". Замминистра торговли Пенни Мордонт указала на серьезные проблемы с доверием к Джонсону. Глава МИД Лиз Трасс заявила об "ошибках" ушедшего в отставку британского лидера, а экс-министр финансов Риши Сунак отметил, что вопросы "честности и доверия" были среди факторов, повлиявших на его уход из правительства. Председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат был единственным, кто смог однозначно ответить на вопрос, сказав: "Нет".