Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы

Правительство Бельгии попросило оператора атомной электростанции (АЭС) "Тианж" продлить работу станции, пока не пройдет зимний пик потребления электроэнергии. Об этом говорится со ссылкой на премьер-министра страны Александера де Кроо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж" до тех пор, пока не пройдет зимний пик", - заявил он на пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

Де Кроо также отметил, что Бельгия находится в лучшем положении по сравнению с другими странами ЕС, поскольку ее АЭС еще работают и она практически не зависит от российского трубопроводного газа.

АЭС Тианж расположена в городе Уи (Huy). Она обеспечивает около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии. Согласно плану Бельгии по выходу из ядерной энергетики все 7 реакторов на двух АЭС страны "Дул" и "Тианж" должны быть закрыты до 2025 года.