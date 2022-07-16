Палата представителей США одобрила законопроект о праве на аборты

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты в стране. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что авторы документа считают необходимым закрепить гарантии на аборты, которые ранее отменил американский Верховный суд. За документ проголосовали 219 человек, 210 были против, включая всех республиканцев.

Кроме того, нижняя палата парламента закрепила право женщин выезжать в другой штат с целью сделать аборт. За это предложение проголосовали 223 конгрессмена, а 205 человек высказались против.

При этом обе инициативы почти гарантированно столкнутся с препятствиями в Сенате, где у представителей Демократической партии нет необходимых 60 голосов для их одобрения.

24 июня Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, в котором выбор прерывания беременности был закреплен в качестве конституционного права. Президент США Джо Байден призвал американцев участвовать в протестных акциях против решения Верховного суда по абортам.

На данный момент аборты запрещены в штатах Техас, Оклахома, Арканзаса, Луизиана, Алабама, Миссисипи, Миссури и Южная Дакота. В штатах Огайо, Южная Каролина и Теннесси искусственное прерывание беременности запрещено после первого сердцебиения плода, что обычно происходит на шестой неделе беременности.