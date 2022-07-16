Nike и Louis Vuitton выпустили коллекцию кроссовок, разработанную Вирджилом Абло

Кроссовки Air Force 1, дизайн которых был разработан покойным креативным директором Louis Vuitton Вирджилом Абло вместе с Nike, скоро поступят в продажу. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые модели кроссовок показали на презентации мужской весенней коллекции Louis Vuitton 2022 года. В феврале 200 пар были проданы на аукционе Sotheby's, которые выставил на торги стипендиальный фонд Абло. Аукцион принес организации $25,3 млн.

В коллекцию Louis Vuitton и Nike входят девять вариантов кроссовок. В их числе - белые и черные с логотипом Louis Vuitton, золотые, разноцветные и с фирменной канвой французского дома моды.

Кроссовки Air Force 1 будут выставлены на продажу на следующей неделе на сайте Louis Vuitton. Цена моделей будет варьироваться от $2,75 до $3,45 тыс.