На Шри-Ланке ввели абонементы и квоты на заправку автомобилей для граждан страны

Министерство энергетики Шри-Ланки представило абонемент на топливо, с помощью которого граждане смогут поучать гарантированную квоту бензина для личных транспортных средств, пишет информационный портал Adaderana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что меру ввели для сокращения гигантских очередей на автозаправках островного государства, испытывающего острую нехватку горючего.

Каждый автомобиль для получения бесплатного топлива может быть зарегистрирован только на одно удостоверение личности. Ланкийцы смогут получать бензин два раза в неделю, используя QR-код.

Заправляться по квотам можно только на двух заправочных станциях: на принадлежащих ланкийской корпорации Ceylon Petroleum Corporation и на заправках дочерней компании индийской нефтяной корпорации Indian Oil Corporation (Lanka IOC).