В Саудовской Аравии допустили вероятность увеличения нефтедобычи до 13 млн баррелей

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн. Об этом бен Салман объявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что на этом уровне добычи сырья возможность страны увеличивать производство углеводородов будет исчерпано.

"Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство", - сказал наследный принц.

Накануне бен Салман провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Тот приехал в арабскую страну, чтобы просить руководство королевства увеличить нефтедобычу на фоне желания сократить поставки из России, а также ради снижения цен на энергоресурсы, в котором нуждается Вашингтон из-за высоких цен на бензин.