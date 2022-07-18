Японские компании предложили офисным работникам спать в коробках

Японские компании Itoki Corp и Koyoju Gohan KK объявили о сотрудничестве с целью производства вертикальных "ящиков для сна" Nap Box, благодаря которым офисные сотрудники смогут вздремнуть в течение рабочего дня. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что многие японцы испытывают хроническую усталость из-за продолжительности рабочего дня. В этой стране даже разработана практика дневного сна на работе, транспорте и других общественных местах под названием инэмури.

Согласно задумке, пользователь Nap Box будет спать в капсуле как фламинго, стоя на ногах. При этом дизайн разработан таким образом, чтобы с помощью специальных выступов обеспечить удобное положение и поддержку для головы, коленей и спины, тем самым не давая человеку упасть.

Стоимость и сроки поставки вертикальных кроватей Nap Box пока не сообщаются.