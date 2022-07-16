Названа дата судебного слушания против Илона Маска
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Главный судья Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Маккормик назначила дату первого слушания по иску Twitter на 19 июля, сообщает Reuters. На 90-минутном заседании судья выслушает аргументы Twitter, касающиеся запроса об ускорении рассмотрения дела и проведении судебного разбирательства в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Twitter подал иск против Илона Маска через несколько дней после решения миллиардера выйти из сделки по покупке компании за $44 млрд. Маск заявил, что представители соцсети представили ему ложную информацию о количестве фейковых аккаунтов на платформе, утаив детали, которые могли сорвать сделку. В Twitter опровергают эти обвинения и заявляют, что Маск нарушил условия соглашения.

Если суд примет сторону Twitter, Маск будет вынужден завершить покупку платформы, либо заплатить $1 млрд за ее прекращение.

Отмечается, что судья Кэтлин Маккормик, рассматривающая иск Twitter против Илона Маска, известна тем, что ни в одном из дел не занимала сторону участника сделки, желающего выйти из нее без серьезных оснований.