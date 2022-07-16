https://news.day.az/world/1479528.html Байден завершил турне по Ближнему Востоку
Байден завершил турне по Ближнему Востоку
Президент США Джо Байден завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Серия поездок американского лидера проходила с 13 по 16 июля. Он посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.
Как отметили журналисты, вечером в субботу, 16 июля, президент на борту своего самолета из аэропорта имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде вылетел обратно в США.
Ожидается, что президентский лайнер прибудет на военную базу Эндрюс под Вашингтоном после полуночи по местному времени.
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