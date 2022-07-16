Экстремальная жара в Испании

В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Европа Пресс".

По данным Института здоровья Карлоса III при Минздраве страны, от повышенной температуры только за 15 июля погибли 123 человека. Небывалая жара установилась 10 июля, температура воздуха прогревалась до 45 градусов по Цельсию.

Государственное метеорологическое агентство Испании приняло решение повысить уровень погодной опасности на большей территории страны до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных регионах этот показатель установлен на самом высоком, красном, уровне (чрезвычайная опасность).