Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Переговоры прошли на полях заседания министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20) на Бали.

Министры обсудили перспективы финансового сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном.

"Подчеркнута необходимость продолжения целеустремленной работы в направлении реализации потенциала двусторонних торговых отношений и дальнейшего увеличения взаимных инвестиций", - написал Небати по итогам встречи в Twitter.

В Минфине Турции сообщили, что Небати и Йеллен обменялись мнениями о вызовах, стоящих перед мировой экономикой, таких как: рост цен на энергоносители и сырьевые товары, энергетическая и продовольственная безопасность.

Собеседники в особенности подчеркнули необходимость принять во внимание тему продовольственной безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дана высокая оценка усилиям Анкары в данном направлении, отметили в Минфине.

Увеличение числа контактов на высоком уровне, наблюдаемое в последнее время между двумя союзными странами, придало новый импульс отношениям, и необходимо поддерживать этот импульс, демонстрируя взаимопонимание, следует из сообщения.

В этом контексте была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, добавили в ведомстве.