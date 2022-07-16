https://news.day.az/world/1479537.html Пассажирский автобус загорелся в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Пассажирский автобус загорелся в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Пассажирский автобус загорелся в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на улице Королева. Пассажиров оперативно выпустили из салона. Пострадавших в результате происшествия нет, передает Day.Az.
В распоряжении РЕН-ТВ оказались кадры произошедшего. На них видно, как автобус переезжает через пешеходный переход, а затем резко оказывается в дыму.
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