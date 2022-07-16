Турция отказалась становиться лагерем для беженцев

Турция не станет лагерем для беженцев и не возьмет на себя международные обязательства третьих стран, как предлагает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Тайжу Бильгич.

По его словам, не может быть речи о том, чтобы Турция, которая за последние восемь лет приняла самое большое количество беженцев, приняла участие в несовместимом с международными нормами о праве на убежище подходе.

"Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран", - подчеркнул он.

Бильгич добавил, что Турция озвучила свою позицию после аналогичных сообщений о беженцах из Афганистана в 2021 году. Он также отметил, что Анкара призывает все страны соблюдать международные обязательства и в равной степени брать ответственность за миграцию.