Байдену грозит импичмент?

Члены Республиканской партии США в случае успеха на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году готовы начать процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена (демократ). Об этом сообщил в субботу журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ряд республиканцев уже предупредил о намерении инициировать процедуру лишения полномочий Байдена. У представителей Республиканской партии есть веские основания добиваться импичмента, включая скандалы вокруг сына Байдена Хантера и вывод американских войск из Афганистана.

Как поясняет журнал, чтобы начать процедуру импичмента, необходимо простое большинство в Палате представителей Конгресса США, однако для смещения Байдена с занимаемой должности потребуются две трети голосов в Сенате. По оценке издания, маловероятно, что республиканцы добьются нужного преимущества в законодательном органе на предстоящих выборах.