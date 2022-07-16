Война в Йемене завершается?

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что допускает возможность добиться полного прекращения огня в Йемене, которое будет действовать на постоянной основе, в рамках перемирия, которое действует в стране в настоящее время. Также он считает необходимым приступить к процессу политического урегулирования.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен указал на возможность того, что перемирие позволит обеспечить на всей территории страны прекращение огня на постоянной основе и начать инклюзивное, всеобъемлющее политическое урегулирование под эгидой ООН. Блинкен подчеркнул, что "лишь политическое урегулирование между сторонами в Йемене" может "принести мир и процветание в долгосрочной перспективе в стране"", - сказано в заявлении.