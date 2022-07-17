США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану

Соединенные Штаты Америки и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой, чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения. Как передает Day.Az, об этом сообщает пишет Lenta.ru со ссылкой на совместное заявление государств.

На саммите в Джидде лидеры государств сделали заявление и подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива (прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран - прим. "Ленты.ру") был свободен от всех видов оружия массового поражения.

Они пообещали прилагать усилия для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, делегации договорились противостоять терроризму, говорится в сообщении.