https://news.day.az/world/1479554.html Во Франции останавливаются производства?
Во Франции останавливаются производства?
Во Франции промышленники опасаются увеличения расходов и даже остановки производства из-за растущих цен на электричество и газ, передает Day.Az со ссылкой на Le Monde.
"В 2021 году наш советник по энергетике рекомендовал заключить контракт по 80 евро за МВт на 2022 год, но я тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре