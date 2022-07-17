Во Франции останавливаются производства?

Во Франции промышленники опасаются увеличения расходов и даже остановки производства из-за растущих цен на электричество и газ, передает Day.Az со ссылкой на Le Monde.

"В 2021 году наш советник по энергетике рекомендовал заключить контракт по 80 евро за МВт на 2022 год, но я тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро", - сказал он.