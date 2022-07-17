В Италии призывают Марио Драги не уходить в отставку

Представители разных партий, в том числе мэры крупнейших итальянских городов, призывают премьера Марио Драги не уходить в отставку. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Corriere Della Sera.

"С недоверием и беспокойством мы наблюдаем правительственный кризис, порожденный безответственным поведением части большинства. Наши города <...> не могут позволить себе сегодня переживать кризис, который означает обездвиженность и разделение", - говорится в публикации.

По информации газеты, к обращению не покидать пост премьера присоединились медицинские работники: врачи, фармацевты и медсестры. Помимо них, обращение могут поддержать губернаторы итальянских областей.