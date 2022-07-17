Кадры последствий схода сели в Приморье

Вечером 16 июля на два частных дома в приморском селе Тимофеевка сошла сель. Грязевые массы не только уничтожили жилища людей, но и унесли жизнь двухлетнего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На местах, где стояли два когда-то жилых дома, - груды строительного мусора. Сель смела несколько деревьев. Всюду разбросаны остатки домов и ветки.

Сейчас в Приморье действует режим ЧС. Сильнейшие ливни размыли дороги, и пять поселков оказались отрезаны от внешнего мира. Среди них - и поселок Тимофеевка. Сейчас там работают 15 спасателей, психологи и кинологи с собаками.