https://news.day.az/world/1479568.html В Греции разбился украинский самолет - ФОТО - ВИДЕО
В Греции разбился украинский самолет - ФОТО - ВИДЕО
Греческие СМИ распространили информацию о том, что на севере страны потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, сообщает Kavalapost, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что украинский транспортный самолет Ан-12 упал на территории провинции Кавала на севере Греции. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию.
Греческое издание уточняет, что на борту находились три человека.
По предварительным данным, у самолета загорелся один из двигателей.
На месте крушения работают спасатели.
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