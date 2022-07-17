В Греции разбился украинский самолет

Греческие СМИ распространили информацию о том, что на севере страны потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, сообщает Kavalapost, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что украинский транспортный самолет Ан-12 упал на территории провинции Кавала на севере Греции. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию.

Греческое издание уточняет, что на борту находились три человека.

По предварительным данным, у самолета загорелся один из двигателей.

На месте крушения работают спасатели.