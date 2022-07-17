Огненное лето Европы: пожары не отступают

Пожарные в Португалии борются с огнём, оставляющим груды пепла на месте зелёных лесов. Почти по всей стране объявлен уровень тревоги, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На севере потерпел крушение противопожарный самолёт, его пилот погиб. Об этом сообщили в гражданской обороне. Люди критикуют действия властей:

"Государство ничего не делает. Частные лица иногда делают больше, чем само государство. Мы идём по дороге, и все это видят: деревья иногда образуют как бы тоннель, одно над другим. Такого не должно быть. Разве огонь не может с лёгкостью переброситься с одной стороны дороги на другую? Конечно, может".

Волна пожаров, охватившая юго-западную Европу, - уже вторая за последние несколько недель. Учёные связывают её с климатическими изменениями и предсказывают всё более частые и интенсивные повторения таких погодных явлений. Напряжённой остаётся ситуация и во Франции.

"Вызывает некоторое удовлетворение тот факт, что за всё это время пламя не продвинулось вперёд, выжженная площадь остаётся всё та же - 3150 гектаров. Но пожары всё ещё не взяты под контроль, пламя не локализовано. Это чрезвычайно важный момент, на который следует обратить внимание", - говорит заместитель префекта Аркашона Ронан Леустик.

В Испании после трёх чрезвычайно тяжёлых дней официальные лица, координирующие усилия по тушению пожаров, заявили, что ситуация на одном из огненных фронтов немного улучшилась.

В Западной Румынии за последние 3 дня пожарные потушили более 20 очагов возгорания, затронувших почти 100 гектаров посевов в уезде Мехединти. Местные жители пытались бороться с пожаром собственными силами, опасаясь, что пламя приблизится к их домам.