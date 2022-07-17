Убийца Абэ перед нападением написал письмо, в котором раскрыл свои планы

Тэцуя Ямагами, убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед нападением написал письмо одному из критиков религиозной организации "Церковь объединения", в котором он раскрыл свои планы, сообщает газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ямагами на допросах заявлял, что причина, по которой он убил Абэ, состоит в поддержке политика этой религиозной организации, из-за которой, как утверждает убийца, его мать разорила семью, отдав "Церкви объединения" 100 млн йен.

В письмо, напечатанном на принтере, Ямагами положил договор между своей матерью и "Церковью объединения", а также несколько строк текста, в которых он намекал на свои планы.

Письмо было отправлено одному из активных критиков религиозной организации - мужчина ведет блог. По его словам, в письме также было обнаружено, что первой целью Ямагами должен был стать лидер "Церкви объединения" - однако от этого плана пришлось отказаться, так как к нему было не подобраться.

Вместо этого, Ямагами решил убить Абэ, который, по мнению отставного моряка, имел отношение к этой религиозной организации - об этом Ямагами прочитал в интернете. В самой "Церкви объединения" отрицают какую-либо связь с бывшим премьер-министром.