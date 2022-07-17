В Панаме продолжаются протесты

В Панаме участники протестов перекрыли основные трассы, в том числе Панамериканское шоссе, которое соединяет страну с остальной частью Центральной Америки. Ранее они отказались от переговоров с властями, несмотря на уступки правительства - в частности, ограничения цен на некоторые товары, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Манифестанты требуют полностью выполнить их условия: существенно снизить стоимость жизни и положить конец коррупции. Протесы длятся с начала июля.