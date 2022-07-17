Три человека, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson, погибли. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах, передает Day.Az.

"На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших", - сказал собеседник агентства.

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Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска Robinson, который перестал выходить на связь в субботу, сообщает региональный глава ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На борту МИ-8 находится личный состав поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в готовности к вылету дежурная смена региональной поисково-спасательной базы и вертолет территориального центра медицины катастроф.

По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находятся три человека. По оперативной информации, воздушное судно Robinson следовало по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково.

Как сообщалось, в субботу вертолет Robinson совершал коммерческий рейс и в назначенное время не вышел на связь.