Кадры поисков разбившегося вертолета на Камчатке
Depozit faizini öncədən al!

Спасатели обследовали более 1,5 тысячи квадратных километров во время поисков вертолета Robinson на Камчатке, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский. Кадры работ 17 июля опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Специалисты обследовали местность на вертолете Ми-8. Как сообщил начальник поисково-спасательного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков, они пролетели весь маршрут следования пропавшего судна - от кальдера вулкана Узон до села Мильково. 

Кроме того, в поисковых работах участвовали вертолеты территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиапредприятия. На их бортах находились спасатели региональной поисково-спасательной базы. 

Также пропавший Robinson помогали найти волонтеры на нескольких частных вертолетах. 

Пропавшее судно обнаружили днем 17 июля обгоревшим в районе перевала Семячкова. Судно находилось в 13 километрах от вулкана Узон. 