Стало известно о росте количества немцев за чертой бедности в Германии

Количество немцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось в Германии, передает телеканал Das Erste, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнил председатель Tafel Deutschland (клуб помощи малоимущим - прим. "Ленты.ру") Йохен Брюль, с начала 2022 года из-за инфляции, пандемии и ситуации на Украине число людей, включенных в список Tafel, увеличилось примерно вдвое. По его словам, более двух миллионов человек получают бесплатное питание - это больше, чем когда-либо прежде.

"Продовольственные банки работают на пределе и говорят, что к ним приходят люди, которые недавно впервые стали нуждаться", - уточнил Брюль. Глава организации добавил, что некоторых приходилось вносить в списки ожидания, так как не хватало продовольствия и волонтеров.

По информации издания, за чертой бедности находятся 13,8 миллиона немцев, количество бездомных оценивается примерно в 233 тысяч человек.