Аномальная жара бьет по кошелькам жителей Испании

Больницы переполнены пострадавшими, жертв уже сотни. Корреспондент "Известий" Михаил Блохин передает из раскаленной Каталонии.

На часах полдень, но по центральной аллее Таррагоны не гуляют даже туристы. Температура воздуха в Испании бьет исторические рекорды.

За прошедшую неделю из-за экстремальной жары в королевстве уже погибли 360 человек. И цифра продолжает расти. Региональные правительства отменяют уличные мероприятия. А метеорологи требуют объявить сиесту - комендантским часом.

И это понятно: когда в тени +46 не по себе может стать и здоровому человеку. Врачи уже окрестили эту жару "тихой убийцей". Говорят, жертвы могут до самого конца не понимать, что им срочно нужна помощь. А потом будет поздно.

"Дело в том, что вы не сразу понимаете, что что-то не так. У вас уже идет обезвоживание, но все, что вы чувствуете, это беспокойство. Вы всё меньше едите. Если вы находитесь на лекарственных препаратах, вы запускаете каскад последствий, которые окажутся бедственными для вашего здоровья. И если срочно не принять мер - смерть неизбежна", - говорит врач Хавьер Гомез.

Жители столицы жалуются: за день солнце прогревает дома до такой степени, что там и по ночам стоит 30-градусная жара. Включать кондиционер - дорого, а спать без него просто невозможно.

"Мадрид сейчас больше похож на печь. Это не сон. Это страдание. Так что я попробую поставить во дворе раскладушку и буду спать под открытым небом. Всё лучше, чем дома", - говорит житель Мадрида Периклес Воутсарас.

Но большинство жителей всё же прибегают к помощи кондиционеров. Даже несмотря на то, что эти устройства стремительно превращаются в роскошь, доступную немногим.

"Раньше я за кондиционер платила 40 евро, а теперь 100. Дикие суммы. И всё равно приходится платить, потому что без холодного воздуха жить невозможно", - рассказывает жительница Таррагоны Ноэмми Кабальо.

И это даже не худшее, что случилось с испанцами. На юге страны продолжительная сухая и жаркая погода привела к лесным пожарам. Чрезвычайные службы пока не справляются со стихией.

Власти едва успели эвакуировать жителей: трем тысячам человек пришлось покинуть свои дома, сейчас эти строения уже пожирает пламя. В пострадавших провинциях введен режим максимальной погодной опасности.

"Мы наблюдаем явные признаки грядущей катастрофы. Учитывая частоту повторений возвращения тепловой волны, мы уже находимся не в начале, а в развитии сценария конца света", - говорит метеоролог метеорологической службы Каталонии Жерди Тода.

И словно этого всего было мало, сейчас леса запылали и на Западе страны, в опасной близости от атомной электростанции "АльмарАс": горящий природный парк и два энергоблока отделяют друг от друга меньше пяти километров. Пожарные с трудом сдерживают распространение огня.