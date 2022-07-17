Италия заполнила свои газовые хранилища на 65%

Италия заполнила свои газовые хранилища более чем на 65%. Предполагается, что в октябре данные показатели достигнут 90%, сообщает газета il Giornale.it со ссылкой на заявление министра комплексных экологических образований страны Роберто Чинголани, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, при внезапном прекращении поставок газа из России Италии придется зимой экономить энергию. Он полагает, что ситуация не дойдет до катастрофического уровня, чтобы повлиять на промышленность и производство страны.

"Существует план Комитета по чрезвычайной газовой ситуации, где есть ряд протоколов, которые помогут смягчить ущерб. Мы собираемся применить его, если потребуется. По моим прогнозам, сейчас в этом нет необходимости", - отметил Чинголани.

Министр уверен, что ко второй половине 2024 года у Италии появится возможность полностью заменить российский газ.