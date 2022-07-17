В Иране заявили о возможности создания ядерной бомбы

Иран обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, но решения руководства страны по данному вопросу нет. Об этом заявил в воскресенье глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази.

"Не секрет, что у нас [Ирана] есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения [руководства страны] по данному поводу", - указал Харрази, слова которого привел катарский телеканал Al-Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава стратегического совета отметил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20% до 60%, и "с легкостью может увеличить этот уровень до 90%".

По мнению Харрази, отсутствие гарантий со стороны Соединенных Штатов относительно сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по вопросу об иранском ядерном досье "является ловушкой для любых возможных договоренностей между сторонами". Кроме того, добавил иранский представитель, если бы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было независимым и справедливым, "тогда было бы проще решать разногласия между участниками переговоров".

Харрази также заявил, что "в случае атаки на Иран с территории [любого] соседнего государства, Тегеран ответит этим странам, а также прямым ударом по Израилю".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.