В США потребители подали иск на компанию Mars

Группа потребителей подала в суд в штате Калифорния на компанию по производству пищевых продуктов Mars из-за содержания "известного токсина" в составе конфет Skittles. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News со ссылкой на иск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе утверждается, что при производстве конфет компания использует повышенный уровень диоксида титана (E 171), который может вызвать повреждение ДНК, головного мозга и органов, в том числе печени и почек. При этом проверка состава на этикетке не представляется возможной из-за яркой упаковки, что нарушает законы Калифорнии о защите прав потребителя.

"Разумный потребитель будет ожидать, что [Skittles] можно будет безопасно покупать и потреблять так же, как его продают, - цитирует телеканал документ. - Однако продукты не безопасны". Иск требует возмещения убытков за мошенничество.

В 2021 году европейский регулятор заявил, что пищевая добавка Е 171 больше не может считаться безопасной на территории ЕС. Тем не менее она все еще применяется в США, отмечает телеканал.