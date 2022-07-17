Внезапные наводнения в Китае

По меньшей мере 12 человек погибли и десятки пропали без вести в результате внезапных наводнений в Китае. Чрезвычайная ситуация возникла в связи с проливными дождями. В зоне бедствия оказались десятки тысяч людей. В юго-западной провинции Сычуань стихия унесла жизни шести человек, еще 12 пропали без вести. Из опасных районов эвакуировано полторы тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Тем временем в городе Луннань в северо-западной провинции Ганьсу было зарегистрировано еще шесть смертей. 3 тысячи местных жителей эвакуированы. В охваченные стихией регионы власти направили спасателей и медиков, ведутся поиски пропавших.

В наиболее пострадавших районах за два дня выпало около 100 миллиметров осадков, что почти вдвое превышает средние показатели июля. Эксперты говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. Более теплый воздух может накапливать больше воды, что приводит к масштабным облачным прорывам и ее высвобождению.