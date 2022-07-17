Миру угрожает "ураган голода"

Президент и главный исполнительный директор компании Yara, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений Свейн Торе Холсетер заявил, что из-за событий в Украине, сокращения поставок газа, продовольствия и удобрений миру грозит "ураган голода". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Spiegel.

По словам Холсетера, по сравнению с прошлой осенью ситуация с продовольственной безопасностью сильно ухудшилась. Он утверждает, что государства находятся в остром продовольственном кризисе, которого не было уже давно.

"Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Миру угрожает ураган голод", - утверждает глава Yara.

Он отметил, что это происходит из-за множества обстоятельств. Например, сокращения объемов поставок продовольствия и удобрений, уменьшение поставок и увеличение цен на газ, что влияет на стоимость удобрений, а также климатический кризис и конфликт на территории Украины, который препятствует экспорту продовольствия и выращиванию зерна.