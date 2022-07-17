На вооружение турецкой армии поступили "антидроны" - ВИДЕО
На вооружение турецкой армии впервые поступили системы борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами (мини и микро БПЛА) "Шахин" (ŞAHİN 40 mm).
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
ŞAHİN 40 mm разработан флагманом турецкого оборонпрома - концерном ASELSAN
Руководитель ведомства отметил, что комплекс отличается простотой транспортировки, развертывания и установки. Система расположена на буксируемом прицепе и имеет модульную конструкцию.
По его словам, системы "Шахин" могут быть успешно задействованы в охране особо важных объектов, государственной границы, а также в сфере противовоздушной обороны.
Кроме того, комплекс обладает функцией баллистического расчета по отношению к цели. Он также способен отслеживать цель, ориентируясь на позицию, передаваемую с радара.
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