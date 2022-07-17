Мощный взрыв на автозаправке в Казахстане

Автозаправочная станция "ЛиманГаз" взорвалась в городе Алга в Актюбинской области Казахстана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Очевидцы в Сети поделились кадрами с места происшествия.

По данным ведомства, подорвалась цистерна емкостью 46 кубометров. В результате взрыва были уничтожены две машины и само здание АЗС площадью 22 квадратных метра.

"Пожар тушили 26 сотрудников ДЧС, были задействованы семь единиц техники. К 20:02 пожарным удалось потушить пламя. Никто не пострадал", - подытожили в ведомстве.